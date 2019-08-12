中壢壢小故事森林 25日辦浴衣約會

2019-08-12

提供出借浴衣拍照服務

〔記者李容萍／中壢報導〕四月啟用的「壢小故事森林」，前身為日治時期中壢公學校教師宿舍，建於一九一七年，戰後成為中壢國小教職員宿舍，其建築特色為日式黑瓦與台式紅磚及紅瓦混合，且具老樹圍繞的森林屋感覺，成為閱讀玩樂、拍照打卡的熱門景點，園區新提供出借浴衣拍照的服務，讓網美們漫遊百年日式建築「拍好拍滿」，廿五日下午一點至五點將舉辦「日式建築的浴衣約會」，即起可於臉書活動專頁報名。

園區館長林家煒表示，壢小故事森林八月主打「森林動物全明星」系列活動九場，娓娓述說森林中的奇幻故事，設有動物明星互動打卡牆，可捕捉最可愛的動物角色；即起至九月十五日園區沐樂居及儒林所推出《鴿行者系列畫展─序章：工畫師》，是與社團法人臺灣畫話協會合作，展出多名會員畫作，傳遞藝術能量。

臺灣畫話協會長期推動社會關懷，提供身心障礙者開發藝術潛能服務，培養創作、欣賞與生涯的藝術能力，其中，一幅三公尺寬屏風畫作《和平綠家園》，集結協會身心障礙者、照顧者及工作人員共同創作，繽紛彩色的房屋、動物、花鳥依序佇立大自然色彩的山丘上，表達和平鴿承載保護大自然的宣告，希望世人能夠醒悟，共同為綠大地盡一份心力，再創美好生活空間。

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