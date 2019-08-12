桃園地景藝術節下月登場 主題新風景線

2019-08-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕二○一九桃園地景藝術節「新風景線」，將於九月六日至廿二日在八德區「保一總隊大湳舊營區（大湳森林公園）」登場，距開展日期剩下不到一個月，目前正如火如荼進行場地佈置。市府文化局昨天釋出佈展創作花絮，讓民眾搶先一窺場景。

二○一三年開創的桃園地景藝術節，二○一六年曾首度在八德埤塘公園舉辦，當年主題為「藝遊八德」，暌違三年再度於八德區舉辦，除了大湳森林公園主展區，還有八德三元宮、溪濱公園及八德擴大重劃區的「藝遊八塊厝」副展區。

市立美術館指出，此次桃園地景藝術節以「新風景線」為主題，將閒置的保一總隊大湳舊營區規劃為核心的「大湳展區」，並在桃園市兒童美術館及西坡埤塘生態公園規劃「兒美館．西坡展區」，另向外擴延至周邊的綠地與陂塘生態區設置「藝遊八塊厝」；三大展區將展出卅三件精彩作品、五場論壇及藝術家座談、四十場光雕展演、一六六場工作坊及國際藝術表演。

市府昨釋出的影片為藝術家賴添明《被風景包裹著的風景》創作花絮，市立美術館介紹，此作品以黑色作為背景、象徵無限延伸，並使用台灣經常出現在身邊卻容易被忽視的動植物，包括山貓、野薑花、桑樹等，盼藉由創作讓民眾認識本土的動植物，不僅是藝術的表達，也喚起民眾對土地與動植物的關懷與環保意識。

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