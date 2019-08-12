桃園客家義民祭 6里創意挑擔踩街

2019-08-12

〔記者李容萍／中壢報導〕「桃園客家義民祭」昨日下午於中壢區光明公園展開挑擔踩街大遊行，副市長游建華出席主持「拋金豬」儀式，並帶領六個輪值里及鄉親從光明公園集結出發到三公里外的平鎮褒忠祠，遊行隊伍沿街經過中壢觀光夜市商圈，活潑精彩的挑擔、舞獅和打鼓等隊伍吸引民眾目光。

金豬擔頭、創意飯糰敬獻義民爺

中壢區六個輪值里包括五福、五權、新明、舊明、永光、光明里，里民用虔誠、熱情方式，挑擔祭拜義民爺，展現對義民爺的情感，及對義民信仰的融入；平鎮褒忠祠安排二百人的創意飯糰ＤＩＹ，在挑擔踩街隊伍抵達褒忠祠後，游建華隨後與客家事務局副局長戴興達、中壢區長吳宏國、平鎮區長鄭詩鈿、立委呂玉玲、蔣絜安等人，將今年首度推出的金豬擔頭與完成的創意飯糰一起敬獻義民爺，並舉行隆重的祭祀大典。

游建華表示，義民爺是一群無名英雄，是保衛鄉土、犧牲奉獻的客家先民，為感念他們，形成客家人特有的義民文化；義民祭每年由輪值當班的區域，舉辦「挑擔奉飯」、賽神豬、放水燈、立燈篙、普度、祭祀等傳統祭祀儀式。其中，挑擔奉飯是當年民眾主動準備飯菜酒水挑擔給出征的義民享用所衍生而來，傳承迄今，除藉此感念義民爺捍衛鄉里、犧牲奉獻的精神，更具有祈求市政昌隆、市民平安的涵義。

義民禮讚客家歌舞劇18日登場

戴興達說，桃園客家義民祭活動以傳統信仰及藝術展演方式進行，十八日晚間六點將於光明公園舉辦義民禮讚客家歌舞劇，除欣賞客家歌舞劇，褒忠祠故事館也推出客家義民爺歷史展及有獎問答摸彩品大放送；十九、廿日在褒忠祠接連舉辦三場客家大戲及輪值里交接晚會。

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