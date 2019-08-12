桃園違停婦幼車格 1個多月檢舉逾600件

2019-08-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府交通局配合中央推動「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，在全市設置六三一席婦幼專用停車格，經一年勸導期，六月廿九日起對占用專用格的車輛開罰。但有民眾不滿表示，婦幼停車格數量少，尖峰時刻總是一位難求，更有駕駛人無證佔位，導致無位可停。

對此，市府交通局表示，婦幼停車格違停開罰政策上路一個多月來，已接獲六百餘件檢舉無證停車，目前已開出十張罰單，交通局呼籲車主發揮公德心不要佔用專用停車格，共同維護孕婦與育有六歲以下兒童者的權益。

全市631個婦幼專用停車格

交通局指出，全市有二一八處公有停車場、共一萬九一一八個汽車停車格，其中一六四處停車場應設婦幼專用停車格，設有四五四個婦幼專用停車格；且依法規，另有十一處民營停車場須設置婦幼專用停車格，也均按規定設置一七七個專用車格，公有、民營停車場總計有六三一個婦幼專用停車格。

已開十張罰單 將陸續裁處

交通局停車管理工程科長魏光譽表示，六月廿九日實施占用婦幼車格裁處以來，迄今已接獲六百餘件民眾檢舉占用婦幼車格案，交通局會透過公路總局新竹區監理所調取車主資料，對違規停放的車主開罰六百至一千二百元罰鍰，目前已開出十件裁處書，其餘違規案件將陸續裁處。

魏光譽說，婦幼車格被佔用狀況頻仍，目前收到的檢舉案以無婦幼停車證卻停放婦幼車格為大宗，交通局將委請停車場管理人員，只要發現佔用專用車格車輛，就立即拍照送交裁處，並於違規車輛擋風玻璃夾上已進行裁處程序的通知單，通知車主將遭裁罰，遏止再次佔用專用車格。

另，全市路外停車場身心障礙專用停車格有三一七個，但交通局發現，近期檢舉無婦幼停車證而佔停案件很多，違規停放身心障礙車格者反而沒人檢舉，提醒民眾勿存僥倖觀念，若被檢舉違規佔用也會遭到裁罰。

交通局呼籲車主應發揮公德心不要佔用專用停車格，符合專用停車格停放資格的車主，也請記得將停車識別證放在擋風玻璃明顯處，以免遭到舉發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法