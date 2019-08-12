皮肉分離加工 花蓮文旦拓新銷路

2019-08-12

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年白露距離中秋節只有五天，許多柚農擔心從採收到銷售時間短，影響買氣，花蓮有食品業者結合加工業者，克服文旦冷凍保存技術，將果肉、柚皮分開保存，烘焙業者也開發出文旦酥、柚青麻糬等伴手禮，希望透過加工技術增加柚子銷路。

柚農通常在白露前十天開始採收柚子，經過一週「辭水」後，才開始裝箱販售，今年白露是農曆八月十日，與中秋節只差五天，文旦銷售期很短，不少柚農擔心血本無歸。

花蓮東豐拾穗農場負責人曾國旗說，近年東部文旦產量都有過剩問題，文旦為中秋應景水果，節日過後需求減少，很容易發生滯銷問題，為避免農民辛苦的成果泡湯，他與花蓮名產業者「鳳梨灣」負責人劉瑞祺合作，研發文旦柚皮肉分離的冷藏保鮮技術。

劉瑞祺說，文旦的產季集中且短暫，若要做名產的原料就須整年穩定供應，且文旦餡料製作費工與保存不易，這些年他總是低調限量製作，今年與農民、食品業者等合作突破保鮮關鍵，終於可以全年供應文旦柚餡，為柚農開出新通路。

劉瑞祺以鳳梨酥為範本，開發出花蓮文旦酥與青柚燒等新產品，他說，目前也開發柚柚巧克力、文旦柚皮糖、文旦柚果醬、文旦柚果丁、文旦麻糬等系列商品，他希望推動「文旦復興」運動，讓文旦柚產業升級，成為花蓮的主要伴手禮。

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