36年逾千萬事務費 台南大學里長全捐公用

2019-08-12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區連任十屆的大學里長許俊雄，從一九八二年當選里長後，隔年就以里長事務費開辦里內學生獎學金，迄今三十六年逾千萬事務費全數作為獎學金與里政公用，不曾支領自用。許俊雄表示，年輕少讀書、成年後做烘焙生意，深知知識學問的重要性，以此鼓勵里內學生，也回饋鄉親對他的關照。

許俊雄連10屆里長 回饋鄉親

童年跟著佃農父親在大學里一帶生活，因務農家境困苦，許俊雄說，念完小學未再升學，後來有機會進入亞航公司當工友，有前輩告訴他，「俊雄啊！還年輕，應多念些書」，後來美國小麥學會到台南開辦烘焙訓練班，他就投入學習烘焙技藝，為日後明新食品糕餅事業奠下基礎。

一九六二年，二十三歲的許俊雄在東區東寧路、長榮路口創辦明新食品。他說，起初從賣麵包的「柑仔店」做起，因為鄉親很關照他的小生意，讓明新逐步成長茁壯，之後決定參選里長回饋鄉親。

運用事務費 開辦學生獎學金

許俊雄語帶感恩地說，參選首屆里長，里民讓他「同額競選」，後來連續九屆里民們也都給他「同額競選」的優惠，當然很感激里民的群體認同。首屆里長的第二年，運用里長事務費開辦里內國中到大學生的品學兼優獎學金，到今年辦了三十六年，平均一年頒獎典禮要花三、四十萬元，卅六年已逾千萬。

許俊雄表示，辦獎學金也見證台灣少子化的歷程，起初獲獎學生最多達一百二十多人，到今年僅剩約六十人，因為得獎學生變少，新增進步獎；也把多餘事務費全部用於里內老人、福利與里自強活動補助。他透露：「其實事務費全用在里政公用，仍然不夠，還得自掏腰包」。

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