原台南水道 發現台南最大羅漢松

2019-08-12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大環境行動小組研究員晁瑞光最近在國定古蹟原台南水道園區內（山上花園水道博物館）發現一棵巨無霸羅漢松，該樹胸圍高達二米多，必須兩個人才能環抱，應該是台南目前已知羅漢松老樹中最大的一棵。

文化局主秘林韋旭表示，原台南水道園區內有一整排羅漢松，為日治時期所種植，他會再來了解，該局也會特別重視，並加以保護。

晁瑞光長期研究調查台南的老樹，迄今已逾廿年。最近受文化局之邀，前往原台南水道古蹟區了解樹木棲地的環境改善情況，意外發現這棵巨無霸羅漢松。他說，當下第一眼看到，驚呼一聲「哇！」

3層樓高 樹胸圍超過2米

晁瑞光表示，這棵羅漢松目前生長狀況良好，約有三層樓高，樹胸圍超過二米，一個人根本無法環抱，當地棲地環境好，長得也比較大，為目前他在台南所記錄的最大一棵。

晁瑞光指出，目前舊城區中，包括長榮女中、舊台南地方法院、台南大學、台南神學院等校園內都有羅漢松老樹，其中，以長榮女中紅樓的羅漢松最大，而山上花園水道博物館的這棵羅漢松，比長榮女中的羅漢松明顯大很多，應該是目前已知台南最大的一棵。

山上花園水道博物館目前整修中，預計今年十月對外開放。其中，被列為國定古蹟的原台南水道，於一九一二年（大正元年）開始建設，工期共歷時十年之久。

晁瑞光說，原台南水道完工至今近百年，又是當年台灣重要建設，當時日本皇太子曾親手種植黑松及老樹數十株等，所以這棵羅漢松隨便推估都有百歲以上，是園區老樹之寶。

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