過敏性耳蝸炎 耳鳴聽障真煩人

2019-08-11

文／陳建志

一名50歲男性，右耳總是會聽見極為高頻且細碎的聲音，用手指堵住耳道，或是塞耳塞，耳鳴會變小。與人交談時，感覺語音會擴散開來，好像在聽收音機。聽弦樂時，聽到的是斷斷續續的聲響，甚至會突然竄出剛剛漏掉的音符。

就醫時，我發現他的雙耳都出現了聽障，進一步檢查更確認是耳蝸功能障礙，但聽神經功能卻是完全正常；接著，還發現他有嚴重的過敏性鼻炎，身上還有很多會搔癢的紅疹。

他其實是罹患了過敏性耳蝸炎。比起噪音傷害，過敏性疾病已是目前造成耳蝸性聽障最常見的病因。持續散出的組織胺或其它過敏性胜肽，隨著血液循環或中耳黏膜擴散作用進入內耳，造成耳蝸發炎水腫，首當其衝的就是極為敏感的聽毛細胞群，一旦功能障礙，就無法一起正常地隨著聲響、柔順且整齊劃一地擺動，所啟動的聲音訊息就無法同時傳進腦部，就會被解讀成「散音」，甚至有的聽毛細胞延遲擺動，患者就會聽見剛剛漏掉沒聽到的聲音，仿如「迴音」。

急性期時 建議副腎皮質素治療

其實，聽毛細胞遇到傷害時，若來得及啟動自我保護機制，進入休眠狀態，只要傷害因素消失，經過適當的治療，就有機會恢復。因此，這種疾病在急性期時，會建議施行副腎皮質素治療，目的是為了消除耳蝸水腫，爭取緩衝時間，讓聽毛細胞能在受創前，趕緊進入休眠模式，避免出現永久性的傷害；慢性期時，會建議持續使用抗組織胺，避免過敏反應復發。

如果聽力無法恢復，且耳鳴持續時，會建議佩戴特殊助聽器，以改善聽力，或是接受耳鳴減敏療法，以減輕耳鳴。患者更需避免噪音或服用不明藥物 （可能有耳毒性），以保留殘存的聽毛細胞。

梅尼爾氏病發作 （內耳淋巴水腫）、耳中風 （突發性耳聾）、腦幹動脈缺血或粒線體疾病也會造成耳蝸病變，因此，有聽障或耳鳴者，宜正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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