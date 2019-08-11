脊椎術後慢性疼痛 多重原因造成

2019-08-11

文／楊翠蟬

關節或脊椎手術後發生的慢性疼痛對醫病雙方是個棘手的問題， 原因以神經痛為主，在此提供疼痛科臨床治療上另一種選擇，使用水針超微創治療，運用水的物理力量，紓解神經壓迫，讓神經不被夾擠，再作適當的鍛鍊，恢復正常生活機能。

不同神經痛成因 就有三種

為什麼手術後會發生惱人的慢性疼痛問題呢？原因之一是手術部位傷疤組織的神經痛；二是休養期筋肉退化而造成神經痛；三是非手術部位持續神經痛，臨床上通常是上述綜合因素造成。

一般傳統止痛的方法，多半使用非類固醇消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑、抗癲癇藥、解焦慮藥、類固醇、類嗎啡等，有其方便性與有效性，只是藥物過度使用可能增加身體的負擔，降低痊癒能力。特別是老年人肝腎機能較差，藥物耐受性不好。尤其有些藥物會有成癮性，停止使用時，會有戒斷症候群出現，那又是新產生的難題。

常有家屬認為是病人沒有努力復健，其實神經夾擠使肌肉不易控制，病人即使努力也不一定能得到改善，所以容易氣餒，並產生情緒或憂鬱問題。而疼痛除了影響神經肌肉運作之外，也會干擾睡眠，造成自律神經失調的狀況。

其實多數的慢性痛或肌肉神經失調屬於移轉痛，也就是痛在這裡，而病在那裡，必須藉由仔細的觸診才能摸索出脈絡，再藉由水的物理力量紓解神經，達到非藥物緩解疼痛的效果。

水針超微創治療所要達到的目標是要紓解神經，減少疼痛，恢復活動力。醫師需要運用肌肉神經觸診與活動能力檢查，找出需要注射的位置，一一予以紓解， 提供傳統疼痛治療之外的選擇。

（作者為書田診所疼痛科醫師）

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