老是尿急? 你是哪一種體質

2019-08-11

文／張尹人

54歲陳太太，最近一年來時常有尿急感，偶爾尿急忍不住會漏尿，每次尿量都不多，因為擔心尿騷味被別人聞到、且三不五時就要找廁所，變得足不出戶，不敢參加親友旅遊聚會。終於在女兒鼓勵下就診泌尿科，診斷為「膀胱過動症」，因不喜歡吃西藥，所以求診中醫。

膀胱過動症 中醫看體質

陳太太經中藥治療後尿急感已無，不再漏尿，也開始主動報名參加社區旅遊。

膀胱過動症其實很普遍，在台灣女性的盛行率（18.3%）高於男性（16%），並且隨著年齡增加，盛行率也會跟著上升。根據統計，60歲以上人口，28.2%都罹患了膀胱過動症，但病友尋求治療的比例偏低。

膀胱過動症最主要的症狀就是「尿急」，經常出現無法忍耐的強烈尿意感，還常常伴隨「頻尿、夜尿或急迫性尿失禁」。

◎中醫認為，造成尿急的常見體質有3種：

●腎陽虧虛型：常常一喝完水就想尿、夜尿多次、怕冷、手腳冰冷，腰痠，容易疲倦。

●肝氣鬱滯型：容易緊張、一緊張就想尿尿、急性子、愛生氣，胸口煩悶。

●濕熱下注型：解尿刺熱感、尿騷味重、口乾口臭、肚子脹氣、食慾差。

除了吃中藥調理體質外，也常同時搭配針灸治療雙管齊下，最常使用的穴位有關元、中極、腎俞、中髎、三陰交等穴道，主要經由穴位刺激神經傳導與促進氣血循環來調節膀胱功能，近年來已有多位歐美學者證實有顯著功效。

膀胱過動症病友的日常保養也很重要，應盡量避免含咖啡因的飲料，包括茶葉、咖啡、可樂，這些都可能會加重膀胱過動的症狀。

在中醫理論中，辛辣燥熱的食物（如：辣椒、胡椒、花椒、八角等）容易刺激膀胱，含酒精的食品也可能會加重膀胱的發炎充血。

冷性的食物則會影響體內的水分代謝，包括：西瓜、哈密瓜、香瓜、水梨、葡萄柚、柚子、椰子水、橘子等水果，以及白蘿蔔、大白菜、苦瓜、黃瓜、絲瓜、冬瓜等蔬菜，應盡量避免在午後食用，以減少夜尿。

（作者為中國醫藥大學附設醫院中醫部主治醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法