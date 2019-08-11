《健康聚寶盆》靈活翁爬山慘摔 竟是白內障害的

2019-08-11

文／梁中玲

不少老人家因年紀大了，恐因雙腳肌力衰退、平衡感變差，經常發生摔跤事件。其實造成老人摔倒的隱形殺手，其實也可能是眼睛出了問題！

視野模糊 也影響看到色彩

一位65歲的長者，平時都會出門健身、爬山，每天慢走一萬步對他毫無問題，因此被友人誇獎是最靈活的老人，沒想到日前家族安排登山活動，他看到心愛小孫女的帽子蓋住視線，好意想彎下腰幫孫女調個帽子角度，沒想到不小心在階梯滑了一下，整整滑了16階，造成全身多處受傷瘀青、鎖骨斷裂，讓家人擔心不已。

經家人詢問過程，長輩才羞赧地透露原來本身患有白內障必須開刀，但因感冒拖延了幾天，以為前方階梯明明有看準，但一踩下卻是踩空摔了一大跤，家人才連忙帶來門診求助。

類似案件其實每天都在各地發生，據統計，國內60歲以上民眾當中，大部分都罹患有白內障，導致視野變得模糊不清，也會影響看到的色彩，視野更加昏暗。此外，白內障因水晶體混濁，造成光線受到阻礙，眼睛需更費力地調節，無形中也加重眼肌肉負擔，使眼睛更疲勞，影響距離遠近和地面深淺的判斷，上述原因都會使得長輩摔倒的風險急遽增加。

環境不夠明亮 就容易跌倒

其他常見的老年視力問題還包括青光眼與視網膜疾病，前者因周邊視野逐漸萎縮，除了視力模糊，看東西時，也只能看到中央部分，喪失周邊視野，必須不斷轉頭確認，一旦周遭環境若不夠明亮，就容易發生跌倒意外；視網膜中央黃斑部病變同樣會因視野中間看不清，一旦前方有障礙、坑洞或其他異物，一不慎就可能踩空撲倒受傷。

隨著國內人口逐漸高齡化，如何活得健康是每個人都得面對的課題，而跌倒所造成的傷勢依序為下肢骨折、頭部外傷、上肢骨折以及髖骨骨折為前4名。

老人家一旦摔傷，便會因活動量劇減而併發許多後遺症，因此建議除了維持規律運動習慣，加強肌力、平衡感和柔軟度，也要定期追蹤視力，一旦出現上述症狀，千萬不要諱疾忌醫，否則一旦摔倒終日臥床，不僅日子難過，也對照護者產生更大的壓力。

（作者為亮晶晶眼科診所院長）

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