嘉市友善高齡 今年擬增7處共餐據點

2019-08-11

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市六十五歲以上人口比率，今年四月突破十五％，高於全國十四％平均值，躋身高齡化社會，市府積極推動「花甲食堂 作伙呷百二」老人共餐據點關懷長輩，繼去年成立興村人文關懷協會據點，今年再核定七處據點，可望有三百五十人受惠，昨天培元花甲食堂啟用，是今年第一個揭牌新據點。

老人人口比率破15％ 高於全國

市長黃敏惠強調，去年全國六十五歲以上人口比率突破十四％，邁入高齡化社會，嘉市高齡人口則在今年四月突破十五％，高於全國平均值，考驗越來越大，「為老人設想等同於為少年人設想」，今年核定新增七處花甲食堂，讓長者擁有更好的健康飲食，讓年輕人創業就業無後顧之憂。

培元花甲食堂昨準備八月份精選主菜十六道，道道健康營養，黃敏惠、吳鳳科技大學校長蔡宏榮、培元長青關懷協會理事長涂煌延等人與長者共餐，享用美味佳餚，開心聊天。

培元花甲食堂啟用 可服務22人

涂煌延表示，培元花甲食堂的房屋及用地是私人無償提供，由志工與廚師規劃餐食菜色，西區衛生所營養師提供專業服務；五日起試辦，每週一至週四中午十一點廿分開始用餐，六十五歲以上每餐卅元、六十五歲以下四十元、低收入戶免費，每天平均可服務培元里約廿二位里民，並持續增加服務人數。

市府社會處長林家緯說，新增七處據點為培元長青關懷協會、友忠長青協進會、中庄社區發展協會、雙福社福基金會、經國社區發展協會、鳶尾花人文促進協會及東川社區發展協會；每處補助廿萬元，可望有約三百五十人受惠，將陸續啟動上路提供服務。

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