《高雄》低污染農地未登記工廠 優先輔導合法化

2019-08-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市國土計畫草案共將舉辦七場公聽會，首場於苓雅區登場， 民眾普遍關切農地未登記工廠問題，都發局強調，低污染且無公安疑慮產業將優先輔導合法化。

高雄市國土計畫草案 劃4大功能分區

因應氣候變遷及國土計畫法公告實施，高市府於今年六月底完成「高雄市國土計畫（草案）」，將高雄市九千二百平方公里的國土劃分為海洋資源地區、國土保育地區、農業發展地區、城鄉發展地區四大功能分區，並於七月底辦理「公開展覽」至八月二十九日。

7月底起公展 苓雅昨辦首場公聽會

第一場公聽會昨於苓雅區公所登場，由都發局長林裕益主持，吸引近百人參加，大都關切工廠管理輔導法修法後，農地未登記工廠要如何避免污染周邊農地生產環境，及原民地區土地規劃等問題。

林裕益說，以陸域而言，高雄市國土保育地區佔七十％，大多分布在那瑪夏、桃源、茂林、甲仙、六龜、杉林、內門等地；農業發展地區佔十四％，多分布於美濃、旗山、阿蓮、燕巢、大樹、梓官、永安、彌陀等地；城鄉發展地區佔十六％，以原高雄縣市都市計畫區及周邊地區為主。

林裕益強調，高雄市國土計畫規劃重點，是將適宜發展與不適宜發展地區界定出來，依城鄉特性「適性發展」，達成國土保安目標。針對農地未登記工廠議題，都發局表示，依二○一七年農委會調查，高雄農地做為工廠使用面積約一九四一公頃，多分布於岡山、仁武、鳥松、大寮等地。

高污染者 輔導轉型或朝遷廠方式推動

都發局指出，為兼顧農業糧食安全及產業發展需要，目前初步規劃將「大規模群聚」、且屬「低污染無公安疑慮的產業」，劃定為城鄉發展地區，優先輔導合法化；至於屬高污染者，以輔導轉型為低污染產業，或朝遷廠方式推動。

下星期將分別到那瑪夏、美濃、茂林、桃源、岡山、鳳山區，再舉辦六場公聽會。洽詢電話07-3368333分機3264、2564。

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