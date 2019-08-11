高雄嚴抓交通違規 平均月減700件車禍

2019-08-11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局為保障用路人安全，無懼被民眾誤會搶錢，也要嚴厲取締交通違規，自五月起，每月兩次、每次連續三天交通大執法，超速取締較去年同期暴增近卅九倍，五至七月收到成效，統計今年五至七月每月平均發生三一三六件，較大執法前（一至四月）平均三八三六件，銳減了七百件車禍，受傷人數也減少逾十八％。

5至7月大執法 車禍受傷人數少近2成

交通大隊長陳文耀表示，五至七月交通大執法後，車禍受傷人數銳減近兩成，明顯收到成效，保障了市民的生命財產安全，八月將持續規劃執行全市交通違規「同步大執法」，再針對「闖紅燈」、「未依規定轉彎」、「超速」，為改正汽機車駕駛習慣，八月將首度把「未禮讓行人」列入重點取締項目。

抓闖紅燈、未依規定轉彎 都超過2萬件

交大統計出「同步大執法」的驚人數據，「闖紅燈」今年五至七月取締件數二萬一六七○件，較去年同期三○○九件，多出一萬八六六一件，取締增加六．二倍；「未依規定轉彎」有二萬五九一五件，較去年同期四四三四件，增加二萬一四八一件，取締增加四．八倍。

取締超速件數 較去年同期增近39倍

尤其是取締「超速」違規方面，成效更是令人驚訝，取締件數與能量成長了卅八．八倍，今年五至七月共取締七六五○件，較去年同期一九二件，多出七四五八件，令人眼睛為之一亮，更讓守法的市民有感。

未禮讓行人 8月列取締重點項目

交大強調，取締是手段而非目的，為確保交通秩序，維護民眾生命財產安全，交通大隊將持續規劃執行全市交通違規「同步大執法」，針對「闖紅燈」、「未依規定轉彎」、「超速」、「未禮讓行人」等重點違規項目，透過區域封鎖概念執行，以增加見警率，除提醒民眾勿貪圖一時方便而違規，並期能降低交通事故發生。

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