桃捷公司開56職缺 最高薪76K

2019-08-11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園大眾捷運股份有限公司（簡稱桃捷公司）將招募運務類、維修類、經管類、原住民類、身心障礙類等五大類別共五十六名新血，報名到本月十三日為止，桃捷公司人員提醒有興趣民眾，千萬不要錯過報名時間，與最高月薪七萬六千元的工作機會擦身而過。

5大類別 起薪最低3.3萬元

桃捷公司因應運量成長，開出五十六個缺額舉辦人才招募考試，包括維修類卅人、運務類十六人、經管類四人、原住民類五人、身心障礙類一人，薪資最高的是需有軌道業八到十二年工作經驗的副工程師職位，可達月薪七萬六千元，最低的助理專員也有月薪三萬三五七○元。

13日截止報名 24日開考

有興趣報考的民眾，可先到桃捷公司官網下載甄試簡章，再進行線上報名即可，報名時間到本月十三日為止，桃捷公司人員表示，其中維修類技術員續辦加考術科測驗，希望能透過實作測驗多樣化評量，為桃捷公司進用優秀的維修人才。

人才招募考試地點都在蘆竹區開南大學，第一試訂於本月廿四日舉辦，當天上午是術科測驗、下午進行筆試；訂於九月五日舉辦的第二試，包括職涯發展測驗與口試，桃捷公司人員表示，錄取名單將於九月十一日公布，十月廿一日起辦理人才報到，為提升桃園機場捷運的優質服務共同打拚。

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