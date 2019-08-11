春遊補助 苗縣自由行 執行率僅25％

2019-08-11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕交通部觀光局推「春遊補助專案」，提供各縣市政府八百萬元團體補助與一千六百萬元自由行補助，不過，六月底專案補助結束，苗栗縣團體旅遊補助的額度使用程度僅有六成五，旅客自由行更低到僅有二成五，遠不如南投、雲林、嘉義等縣，縣議員批評「執行率不足」，將持續監督，要文觀局上緊發條。

團體旅遊額度使用 也僅65％

苗縣府文化觀光局觀光行銷科指出，八月底將檢討春遊補助專案的執行成效，目前看來額度使用程度確實不高，但也表示，由於這次春遊補助計畫較為倉促，中央三月底發佈四月份就執行，難免有些趕不上變化，畢竟除了宣傳苗栗風光，仍須與旅宿業者簽約合作，若明年有相關計畫，縣府執行上會改進。

縣府：計畫倉促 趕不上變化

但縣議員黎煥強認為，文觀局不能拿補助倉促為理由，因為各縣市都是一起起跑，先遑論宜蘭、花蓮、台東、南投等觀光大縣，以與苗栗縣條件較為相近的雲林、嘉義縣來說，在團體補助的部分，都已執行完畢。

「貨出去、人進來、發大財！」黎煥強說，是前一陣子當紅的句子，苗栗縣財政不佳，既然有中央補助，文觀局理應好好把握機會，讓人進來，促進縣內觀光消費、振興經濟，他將會持續監督，希望文觀局上緊發條。

未來結合地方特色 加強行銷

縣府文觀局觀光行銷科表示，將會加強宣傳，未來苗栗縣府會結合地方季節景觀特色，例如苗栗五月桐花季，及螢火蟲季節等，或目前正熱的鐵道自行車，促進遊客到苗栗觀光。

另外，苗栗縣府計畫多與旅宿業者合作，邀請更多業者加入，提供遊客更多元的旅宿選擇性，提升旅遊環境的軟、硬體競爭力，更加努力搶客。

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