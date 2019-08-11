送禮做愛心 侯友宜大推庇護工場商品

2019-08-11

〔記者何玉華／新北報導〕新北市勞工局昨天在板橋車站地下一樓大廳舉辦「秋節有愛 庇護有禮」中秋展售嘉年華，有十七家庇護工場設攤，提供多款中秋限定禮盒，市長侯友宜也到場幫忙促銷，希望大家多多購買庇護工場的商品，民眾也可以上網「新北市庇護工場網路商城」訂購。

侯友宜說，中秋有愛，庇護有禮，新北市庇護工場的小朋友，每年都會在重要節日，推出他們所做的美食餐點、或是手作肥皂等，以此在社會上自立自強，希望民眾能多多響應。

月餅、蛋捲等好禮

新北市庇護工場因應中秋節推出應景禮品，慈泰庇護工場的「幸福花磚聯名禮盒」，有芝麻、咖啡兩種口味蛋捲，還有手工餅乾與兩款鳳梨酥。

喜憨兒庇護工場的「繁花盛開禮盒」，由幾米與喜憨兒攜手合作設計包裝，內裝的玫瑰起士月餅，餡多皮薄，還有濃濃的起士味；另一款觀音奶茶月餅，茶香濃郁讓人回味。

網路訂購享優惠

烘焙品之外，愛盲土城工坊推出「柚見中秋手工皂禮盒」，內含應景柚香及擬真豆沙月餅毛巾；還有小羊苗庇護工場研發兼具美觀實用的「四季羊毛皂禮盒」，送禮大方有質感。

勞工局指出，八月十六日到十月十五日於「新北市庇護工場網路商城」訂購，任選兩件享有九折優惠，部分商品還享有預購優惠價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法