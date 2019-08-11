《新北》猴硐老礦工 用老人年金辦文史館

2019-08-11

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞三煤礦的老礦工周朝南、柯茂琳、何炳榮、陳慶祥等人，為了不讓民國四、五○年代的「煤炭經濟」被人遺忘，四處蒐集礦工設備、照片等文物資料，並以老人年金租下瑞三本坑礦口旁邊的舊礦務所打造「煤鄉礦工文史館」，昨天開幕，吸引上千人參加，有不少礦工家庭特地從中南部北上，老礦工看到以前曾使用的機具、裝備都好興奮，眼睛發亮，滔滔不絕的向兒孫輩講述當年的艱辛生活。

煤鄉文史館開幕 吸引上千人

位於瑞芳區猴硐的瑞三煤礦，極盛時期煤炭產量約佔全台一半，礦工多達一千五百多人，在台灣煤礦產業發展上有重要地位。

前礦長等4人自行蒐集文物

前礦長周朝南表示，在民國四、五○年代，國防、交通、民生各層面都要仰賴煤炭，礦工對台灣的經濟貢獻是非常大的，如今礦業沒落不再開採，礦工也衰老了，但希望在礦工凋零殆盡以前，儘可能留下這一段「黑金」歲月。

制服、探照燈… 也有發薪袋

「我不甘心老礦工逐一凋零，逐漸被社會遺忘，既然無人疼惜，就自己來保存歷史！」周朝南與其他礦工耆老，積極蒐集從日治時期使用至今的各種採礦文物及礦業資料，從制服、礦工帽、探照燈、手提電話、打岩機、捲揚機等工具設備，到發薪袋、礦場地圖、挖掘計畫文件、老照片等文史資料，包羅萬象。

周朝南說，他們這些老礦工都七、八十歲了，還患有職業病「矽肺症」，只靠每人每月三千六百元的老人年金支付水電、房租，還自己管理，希望透過展覽，讓社會大眾記住礦工一生血淚見證的歷史，未來文史館也能交由政府接手，永續經營。

文化局長蔡佳芬說，除了歷史建築瑞三礦業選煤場的修復，文化局也積極協助礦工耆老們整理文物，進行數位化典藏等，讓猴硐不是只有貓咪可以欣賞，還有具有歷史意義的礦工故事。

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