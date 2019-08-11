花蓮鶴岡文旦盛產 提早開放果樹認購

2019-08-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮瑞穗鶴岡文旦去年總產量約四千五百萬台斤，滯銷情形嚴重，盤商收買價錢跌到一粒不到十元，今年因氣候穩定，瑞穗鄉農會初估產量可達四千二百萬台斤，柚農因擔心難賣，即起提早開放民眾「認購」文旦樹，防止去年滯銷慘況重演。

約4200萬台斤 多管道銷售

今年因雨水少，鶴岡文旦柚結實纍纍，品質也優良，甜度均達十三度，八百公頃面積產量和前年差不多，約達四千二百萬台斤，柚農因有去年滯銷的慘痛經驗，今年除零售、轉交農會及盤商外，另開放民眾認購文旦樹，多管道銷售文旦。

樹上果實 全歸認購者所有

柚農羅峰說，今年因風和日麗，沒有颱風影響，讓柚子開花結果非常順利，平均一棵老欉柚樹約可產二百五十粒文旦，由於產量高擔心滯銷，與農會合推開放認購文旦樹，只要民眾認購一棵樹，上面果實都歸認購者所有，並可體驗現場採果，目前已吸引十多名消費者上門，其中還有民眾一次認購五十棵樹。

往年文旦柚約在白露前後一週採收，今年白露距離中秋節僅相隔四天，部分農民擔心恐會來不及採收而造成滯銷，花蓮區農業改良場則呼籲不用過度恐慌，表示種植技術提升後，現在也可採收文旦，農友照常管理即可，現階段果實生長情形良好。

花蓮瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，今年總產量約有四千二百萬台斤，大概也就是四千二百萬粒，以台灣目前人口換算，平均每一位民眾須吃二粒，才能把瑞穗文旦消化完畢，估計再二週後文旦就會正式上市，將全力做好銷售準備。

農委會將啟動格外品收購

由於去年文旦盛產導致部份農民含淚丟棄，農委會主委陳吉仲今年六月下旬也由立委蕭美琴陪同下鄉視察柚園，並一口氣送出超過二千萬元大紅包，將啟動瑞穗文旦格外品收購，收購價每台斤十元，收購量將從六百公噸起跳，若要加碼到一千二百公噸也都接受。

花蓮鶴岡文旦柚認購方式，每顆文旦果樹認養金額，依果樹年份、栽種方式及結果量不同，約落在五千元至一萬元間，民眾認養後可自行管理或委託果農主人管理，白露前後就能採收，同樣能到果園自行採收或由果農代採、代寄送，詳情可電洽農友或瑞穗鄉農會（03）8872226。

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