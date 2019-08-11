廢棄濾水器 小六生種菜養魚

2019-08-11

〔記者劉婉君／台南報導〕廢棄的濾水器、濾心不要丟，寶仁國小六年級學生張家榛運用創造力，結合綠能科技、機器人程式設計、創意動畫等，將濾水器變成魚菜共生的「追日綠能水族箱」，創意獲不少老師及家長肯定。

張家榛說，家中濾水器大概兩、三年汰換一次，濾心則是一、兩個月就要換一次，參加善化國小創造力資優教育方案課程後，她在老師蘇義翔指導下，將課堂上學習到的綠能科技等知識，用來改造家中的廢棄濾水器，現在家中已有多個追日綠能水族箱，也是親友喜愛的禮物。

追日綠能水族箱在濾水器底部飼養朱文錦，廢棄濾心則栽種蔬菜，具有追光功能的太陽能抽水馬達，將含有朱文錦糞便與唾沫養分的水抽起，就能澆灌蔬菜，多餘的水分經由濾心過濾後再回到底部。

濾水壺魚缸在更換水時也很方便，可以直接從壺口將水倒出。張家榛同時也設計一款魚菜主題的遊戲，讓玩家可以更了解魚菜共生的生態鏈角色。

南市創造力資優教育方案自二○一五年試辦以來，培育一百四十位創造力資優潛能學生，昨在善化國小發表成果，包括善化國小、安順國小、復興國小、樹林國小展現相關作品，除追日綠能水族箱之外，還有PM2.5偵測機器人、智能生活屋、抓乒乓球機、感應式柵欄、拆彈機器人等。

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