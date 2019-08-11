年餘書信情 台日「安平」學童相見歡

2019-08-11

〔記者劉婉君／台南報導〕去年三月，日本北海道安平町早來小學校四年級學生武山明日香的一封信，串起台、日「安平」情，經過一年五個月的書信往返、視訊，已升上六年級的武山明日香和雙胞胎妹妹武山英里香終於來台與安平國小學童見面，並興奮大啖珍珠奶茶。

日籍姊妹抵台 大啖珍珠奶茶

這段台、日情誼，緣自武山明日香在網路上發現原來台灣也有「安平」，寫信寄到安平國小，盼與學校交流，獲得校長林泓成的正面回應。

林泓成說，兩校學生透過回台服兵役的留學生馬浩原協助，以書信、網路視訊、郵寄當地名產等方式互動，去年九月北海道地震後，全校師生也曾響應安平町發起的「微笑八千」募集活動，拍攝師生的笑臉合照，一起為北海道民眾加油。

指安平比想像更都會 盼與父母再來

八日深夜，武山明日香、武山英里香在老師、北海道安平町議會議員箱崎英輔陪同下搭機抵台，前天終於完成拜訪安平國小的心願，明天一早就要返日。

為了接待遠來的客人，校方安排校園與蝴蝶園導覽、蝴蝶紙雕體驗等，還準備米糕、蝦捲等台南小吃，以及風靡日本的珍珠奶茶，日本小姊妹花興奮地說，原來「珍珠」不只有黑色，也有白色的，而且分量很多，「很好喝！」

姊妹倆說，安平比想像中更都會，路上有很多機車，晚上有很多霓虹燈，下次想和爸媽一起再到台灣。而安平國小的師生都很親切，教她們很多蝴蝶的知識，校園比自己的學校大很多，希望台灣的小朋友也能到北海道，彼此有更深的交流。

陪同日議員盼兩校締結姊妹校

箱崎英輔說希望台、日兩「安平」的學校正式交流，可以從締結姊妹校、民間開始推動，有機會也可以安排學生直接進入教室一日教學體驗。

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