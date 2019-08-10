8cm顱底巨瘤 微創切除免開腦

2019-08-10

文／李丞騏

60歲婦人長期頭痛暈眩不以為意，近半年來被家人發現反應遲鈍、記憶衰退、個性改變、步伐緩慢，原以為是老年失智，多次就醫後，磁振造影（MRI）竟發現是顱底長了近8公分的巨大腫瘤（圖1星號處）。病人接受顱底手術後恢復良好，腫瘤全切除（圖2星號處）且切片證實為良性腦膜瘤，術前神經損傷也逐漸恢復當中。

良性腦膜瘤生長緩慢，一年最多不會長大超過10%，要長到兩倍大也要數年之久，當腦部承受不了壓力時，症狀就會慢慢出現，視腫瘤位置則會有不同的臨床症狀。

眉上匙孔術 傷口小不用剃頭

◎治療方法如下：

●外科手術：當腫瘤產生腫塊效應，壓迫神經造成明顯症狀，如頭痛、反應遲鈍、吞嚥困難、視力模糊等。手術目的為全切除，但若是腫瘤貼近神經血管，則會保留部分腫瘤刻意不拿乾淨，避免傷及神經血管造成後遺症，殘存腫瘤再輔以後續放射手術即可。

●保守治療：無臨床症狀無意中發現的腫瘤，年紀大的病人，手術風險較高者。

●放射手術：2.5公分以內，開刀困難，或是術後殘存腫瘤。

長在顱底的腦膜瘤，手術難度最高。以往傳統開顱手術已逐漸被眉上鑰匙孔或是經鼻內視鏡微創手術所取代。

經鼻內視鏡 外表看不到傷口

傳統手術雖然手術視野寬廣，但由於傷口大，感染機會也高；微創手術只需在眉上劃開一小傷口，不僅傷口小、不用剃頭，藉由對腦部解剖構造的熟稔，也有機會將腫瘤全切除；經鼻內視鏡手術近年來蓬勃發展，由「自然孔」鼻腔進入顱底腦部切除病灶，外表看不到傷口。且憑藉著設備及技術的精進，目前已經將最常見的腦脊髓液鼻漏的併發症控制在10%以內，應是未來切除顱底腫瘤的趨勢。

（作者為林口長庚紀念醫院腦腫瘤神經外科主治醫師）

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