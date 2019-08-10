膽囊雖切除 莫輕忽「總膽管」結石發炎

2019-08-10

文／黃鼎鈞

60歲的黃女士5年前右上腹疼痛被送往急診，當時診斷為膽囊內結石合併膽囊炎發作，之後接受腹腔鏡膽囊切除手術順利摘除膽囊，術後恢復良好，也就沒有再規則追蹤。

這次因為右上腹又開始疼痛合併茶色尿，到醫院接受上腹部超音波檢查，發現總膽管與肝內膽管擴張，抽血檢驗發現，黃疸與肝指數上升，經後續檢查後，醫師告訴她，這次是膽結石造成的症狀，她很驚訝地問：「可是我的膽囊不是已經拿掉了嗎？」

總膽管結石阻塞發炎和膽囊發炎很類似。在解剖構造上，膽囊會連接到總膽管，膽囊平時儲存的膽汁會在進食時，進到總膽管，再排出到十二指腸道消化。而不是只有膽囊內會產生結石，總膽管內也會出現結石。

總膽管結石的臨床症狀，發生在每個人的情況不盡相同。輕者完全沒有症狀，有的僅在抽血時，呈現輕微的肝功能異常，或是接受超音波檢查時，發現總膽管擴大才知道有結石。

至於有明顯症狀者，主要是因為總膽管結石卡到膽管狹窄處或總膽管出口處，所引發的合併症，例如：膽管炎、胰臟炎，才進而發現有膽管結石的存在。

黃疸、灰白色大便速就醫

總膽管結石引發的膽管炎，典型症狀是發燒、右上腹疼痛、黃疸。有時總膽管結石形成的黃疸，還會使糞便的顏色變淡，甚至有類似白色陶土的樣子。總膽管結石也可能引起胰臟的胰液（消化液）排出不順、進而產生胰臟炎，患者會有上腹疼痛、噁心嘔吐、血清胰臟酵素上升等症狀。

◎總膽管結石的治療選擇

傳統治療方式是外科剖腹手術，經由剖腹打開上腹部與總膽管，探查後取出結石，取石或探查結束後，須在總膽管放置引流管到腹部外引流膽汁，腹部傷口較大，手術後開始進食與傷口恢復天數較長。

近期內視鏡的進步，已發展由內視鏡經由口到十二指腸的總膽管開口（十二指腸壺腹），再以導管與導線插入總膽管，確認總膽管仍有結石阻塞，就在出口進行電刀切開或氣球擴張後，將器械伸入總膽管移除結石。

內視鏡治療後，後續膽囊結石或膽囊炎治療可請外科進行傷口較小的腹腔鏡手術切除膽囊，整體恢復天數較短。但是內視鏡治療並不能適用於所有病人，而病人適合哪種方式處理，仍需要臨床醫師做整體的評估與判斷。

（作者為國泰綜合醫院胃腸科醫師）

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