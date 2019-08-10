27歲女三度中風 「免疫疾病」作祟

2019-08-10

文／蕭凱鴻、楊博皓

民眾應該都曾有這個疑惑，什麼時候該看過敏免疫風濕科呢？其實免疫風濕疾病有個共同特徵：許多看似不相關、找不出原因的症狀，可能是免疫系統的異常，四處攻擊身體導致疾病。

過去曾診治過一名特殊病例，年輕無「三高」疾病的女性，於27歲第三次中風，查詢過往病歷後發現她在11歲時，血小板過低合併紫斑症；21歲間斷性停經，平時有月經過少症狀；24歲甲狀腺功能過高；3次腦中風至神經內科就診。

會診免疫風濕科後，才發現原來過去那些疾病的致病原因，都是因為她是「全身性紅斑性狼瘡合併抗磷脂症候群」患者；由此可知免疫疾病，不能只針對個別症狀緩解，如果沒仔細追查根本原因，便無法控制與治療。

3類免疫疾病 全身都可能受害

◎免疫疾病可分為三大類：

●先天性免疫不全：這類病人可能反覆細菌、病毒和寄生蟲感染，且人體組織無法修復和新陳代謝，而很少能長大成人。

●後天免疫不全：可能是愛滋病、癌症、器官衰竭或營養不良導致。

●免疫失調或異常（這類佔大多數）：導致免疫功能過強，主動攻擊全身器官和組織，造成器官病變、關節軟組織症狀，且因為病程長且時隱時現，常被認為是不相關疾病，耽誤黃金治療期而造成身體組織器官滿目瘡痍，進而減少壽命。

免疫系統攻擊部位不同，導致不同疾病，如攻擊自身器官、組織，可能會導致全身性紅斑性狼瘡、乾燥症、硬皮症、血管炎、乾癬、白斑、圓形禿等等；攻擊關節，可能導致類風濕關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬關節炎等；攻擊皮膚和黏膜，可能造成氣喘、異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、蕁麻疹、富貴手等等。以上疾病的根本原因其實都是免疫系統異常，以不同疾病樣貌表現。所以如慢性過敏經常發作無法痊癒，也應檢查全身性的免疫問題。

規則追蹤治療 回歸正常生活

免疫疾病千變萬化，許多微小的問題，都有可能是免疫異常的起源，必須由專業的專科醫師判斷。

近年來免疫學藥物發展快速，若能規則追蹤治療，多半能回歸正常生活。最後要提醒的是，免疫系統失常不代表免疫力低，不應隨便進補，盲目提升免疫力，否則可能讓疾病更難控制。

（作者為彰化基督教醫院過敏免疫風濕科主任、管理師）

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