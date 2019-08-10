《新北》十八份坑溪蝕溝工程 水泥埋垃圾挨批

2019-08-10

〔記者周湘芸／新北報導〕桃園A7合宜住宅的生活廢水排入新北、桃園交界的新莊區十八份坑溪，近日有民眾發現，施工單位辦理十八份坑溪上游蝕溝治理工程，將既存的大量廢棄物直接用水泥灌漿掩埋，民眾質疑工法粗糙，擔心深埋地下的垃圾沒有清除，地質不穩恐造成地基掏空崩塌，要求先清除廢棄物。

重劃工程課：混凝土填平可穩固基底

對此，負責工程的內政部土地重劃工程處市地重劃工程課表示，蝕溝工程周遭的廢棄物長年累積，囤積範圍太大，在工程施作不可能全面清除乾淨，只能以最小驚動範圍為原則，針對地底下一公尺深的垃圾進行清理，再深的垃圾只能直接用水泥掩埋，用混凝土填平就是為了穩固蝕溝的基底，掩埋在更深處的廢棄物因為長年覆蓋，也有固床的作用，不會大動作挖除。

民眾質疑掏空地基 要求先清除廢棄物

桃園A7合宜住宅的生活廢水先流入當地的滯洪池後，再透過抽水馬達將污水隨著蝕溝排入新莊區十八份坑溪，由於污水排到新莊區造成污染，引起新北市向桃園市抗議「以鄰為壑」，去年市長選舉還成為藍、綠攻防的議題。

由於上游的蝕溝治理工程尚未完成，導致邊坡土方裸露，遇暴雨沖刷容易導致上游蝕溝大量廢棄物流入十八份坑溪，又造成二次污染，內政部土地重劃工程處因此辦理十八份坑溪上游蝕溝治理工程。

但民眾發現，這項工程並沒有徹底清理深埋地底下的垃圾，而是直接將廢棄物用水泥灌漿後就地掩埋，民眾質疑在廢棄物、廢土上面施工設置蝕溝，經過豪雨或山洪暴發，地基不穩恐遭掏空崩塌，對下游的污染及危害更大。

新莊區籍的市議員鍾宏仁表示，相關單位應積極清理地底下的垃圾，並釐清廢棄物的種類是否會影響土質鬆動而造成安全疑慮；市府環保局指出，初步了解，十八份坑溪蝕溝周遭大多為一般廢棄物，該處的廢棄物已囤積多年，在施作工程時不一定要全面移除，也可能有穩固基底的作用。

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