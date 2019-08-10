完工未一年 鴨母寮大排防汛道塌陷

2019-08-10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「利奇馬」颱風過境北台灣，嘉義縣昨天上午風雨不大，去年九月驗收完工的朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，突然邊坡滑落、道路塌陷，出現約一公尺寬、長六十公尺的「坑洞」，附近居民憂心颱風恐挾帶豪雨，溪水暴漲恐倒灌致災，縣長翁章梁勘查後，指示縣府水利處用太空包、打鋼板樁作緊急加固處理，避免基底遭掏空，預防豪雨造成更嚴重損害，並進行檢討究責。

翁章梁指示緊急加固、究責

翁章梁說，初判因道路基礎的土質、地下水位高等因素，造成邊坡滑落、崩塌，要求水利處針對周邊防汛道路的水文、土壤性質總檢測，並給予補強，至於屬工程或設計缺失的責任歸屬，將進一步釐清。

初判因土質、地下水位高等造成

縣府水利處長林谷樺表示，鴨母寮大排整治工程，長度近六百公尺，去年九月完工驗收均依規定完成，昨派員全段巡查，發現只有牛挑灣段崩塌，到底工程設計或施工時，有無進行地質探勘？會再調查、究責。

朴子牛挑灣段見60米長「坑洞」

有網友將堤防崩塌照片上傳臉書，網友留言說，該防汛道路施工完成迄今不到一年就崩塌，直呼「很誇張！」並質疑施工品質有問題。

網友質疑施工品質 里長盼善後

朴子市松華里長吳宗憲表示，這條防汛道路是里民出入的重要道路，大排如溪水暴漲，恐造成附近農田淹水，颱風季到了，縣府施工單位應負起善後責任。

預報下豪雨 林鐵本線今停駛

受到利奇馬颱風外圍環流影響，中央氣象局預報，昨午兩點至今午兩點二十四小時累積雨量，嘉義地區平地約五十至一百毫米，山區兩百至三百五十毫米達豪雨等級，阿里山森林鐵路本線（嘉義至十字路）今天預警性停駛，阿里山國家森林遊樂區的支線及嘉義至北門驛「檜來嘉驛檜木列車」今天正常行駛，阿里山國家森林遊樂區未達休園標準，今天正常營運

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