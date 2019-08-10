未婚男女想脫單 旗山月老幫忙

2019-08-10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕有近兩百年歷史的旗山天后宮，是當地人重要的信仰中心，大殿主祀媽祖外，偏殿還供奉月下老人（月老星君），廟方過去5年在月老壽誕前夕舉辦單身男女配對活動，已促成超過百對佳偶，今年活動將於9月8日舉行，想脫單的青年男女快報名。

男女聯誼活動，男性限1977至1993年出生者、女性限1979至1997年出生者，都需要大專以上學歷、未婚身分才能報名。詳細報名資訊可參考旗山天后宮月老星君男女聯誼活動網站，或電話07-6612037洽詢。

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