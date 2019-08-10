陣頭囝仔射箭 世界排名賽奪金

2019-08-10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕陳昭升是「陣頭囝仔」，神經大條、平時愛搞笑，是中山工商射箭隊開心果，但一上場專注力百分之百，他與射箭女選手蘇思蘋搭檔，參加二○一九亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，拿下反曲弓混雙項目金牌。

假日出陣頭 陳昭升獲教練慧眼識英雄

中山工商成立射箭隊，特地闢建射箭場，延攬全國大專運動會射箭團體組冠軍蔡志宏擔任教練，希望培育國際級射箭好手。陳昭升是應屆畢業生，考取國立台灣體育運動大學，雙喜臨門。

校長林昭億表示，蔡志宏推廣射箭出錢出力，不僅教出頂尖射箭好手，而且「收服」很多中輟生及行為偏差青少年，導向正軌。

陳昭升平常神經大條，假日還會隨父親去當「陣頭囝仔」，很難想像能與首重專注的射箭連結，但蔡志宏「慧眼識英雄」，認定陳昭升是績優股。

小六苦練到高中畢業 盼進國家隊

國小看人射箭覺得帥，陳昭升一腳踏進射箭場，小六跟著蔡志宏及啟蒙教練歐治邦迄今，征戰大小比賽，個性活潑又樂天，但對教練嚴厲指導，從不敢拂逆，一上場專注度百分之百。

陳昭升這次與蘇思蘋搭檔，參加在台北田徑場舉辦的二○一九亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，六日在反曲弓混雙項目決賽，以五比一擊敗世界排名第九好手馬來西亞穆罕默德及賈帕組合。奧運國手魏均珩是陳昭升的偶像，他希望未來能進入職業隊或國家隊。

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