君鴻酒店歇業 失業員工爭資遣費

2019-08-10

〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕高雄八五大樓君鴻酒店上月無預警歇業，造成四四四位員工失業，資方積欠七千四百多萬資遣費及預告工資，昨天上午失業員工集結向高雄市政府陳情，淚訴就要開學了，孩子的註冊費怎麼辦？勞工局表示，將儘快邀資方召開調解會。

董座張慶輝：債權、債務還在整理

君鴻董事長張慶輝昨天受訪表示，如果我們不歇業，員工的資遣費就無法依法納入優先債權，歇業後整個情況非常混亂，這些債權、債務，他自己也身為清算人，都一直在整理，「法院追殺資遣費，就是要趕快解散，資遣費部分才能保留債權，預告工資部分則要等清算。」

積欠員工7千多萬資遣費及預告工資

昨天上午上百名君鴻酒店失業員工，到高雄市政府鳳山行政中心拉布條陳情，高喊「張慶輝、還我工作權、還我遣散費、君鴻退場」，由勞工局主秘皮忠謀出面接下陳情書。

有員工邊喊邊拭淚，她們說，「在君鴻工作廿年了耶！老闆竟然說收就收」，自救會長洪水木表示，這四、五百個家庭，他們大部分薪資都不高，都只有二、三萬元，突然失業，很多人都陷入困境，暑假過後，孩子就要開學了，註冊怎麼辦？

勞工局：儘快邀資方召開調解會

勞工局主秘皮忠謀說，尊重資方以合法的管道支應，但到了期限沒有給付完成，那就是事業單位的責任，市府將會儘快召開調解會，請雇主到現場溝通。對於君鴻酒店無預警大量資遣員工行為，勞工局已完成行政調查，核認該公司違法大量解僱，依勞基法規定，最高可罰五十萬元。

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