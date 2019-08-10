鳳山曹公路貫通文衡路 拚月底通車

2019-08-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市針對鳳山火車站主要交通動脈，推動曹公路貫通文衡路，卻因連續降雨一波三折，目前進行交通動線規劃，力拚本月底通車，並同步啟用鳳山火車站地下停車場，帶動地方觀光發展。

鳳山火車站主要交通動脈

高雄鐵路地下化將近十個月，市府推動鳳山火車站開發案，周邊規劃開闢六條道路，尤以火車站前曹公路貫通文衡路最受矚目，地方已苦等多年，期待能儘早通車。

不料，今年五月以來連續降雨，造成施工過程一波三折，整體工程受影響，近來天氣放晴加緊趕工，昨一度擔心颱風攪局，所幸不受影響，曹公路貫通文衡路已大致完工，目前進行交通動線規劃。

車站地下停車場將同步啟用

值得一提的是，鳳山火車站周邊腹地狹小，過去民眾停車空間不足，交通局規劃路中央作為臨時停車場，隨著鳳山火車站啟用，是高市首座結合停車場的火車站，地政局施作和平路銜接至火車站地下停車場。

地政局表示，曹公路貫通文衡路後，將撤除路中央的臨時停車場，車輛會引導至火車站的地下停車場，徹底解決車站周邊停車問題，未來民眾車輛可走曹公路接和平路，直接進到地下停車場停車。

台鐵因應地方停車需求，規劃地下三層停車場，提供一千三百二十個停車位，包括二百五十個汽車停車位、六百五十個機車位、四百二十個自行車位，將配合市府本月底一併啟用。

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