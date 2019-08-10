《桃園》「利奇馬」停電1.5萬戶 陸續復電中

2019-08-10

〔記者周敏鴻、許倬勛／桃園報導〕利奇馬颱風雖未帶來預期風雨，仍造成桃園市一萬五六五二戶停電、卅六處樹木倒塌等災情，其中，八德區五八五二戶停電最多，其次是復興區四一六九戶、龍潭區四一六八戶，都已陸續復電。

大鶯路水管爆裂 大坑洞搶修中

大溪區大鶯路七六九巷道路，前晚發生自來水管線爆裂，路基掏空造成廿五平方公尺的大坑洞，經過的駕駛人趕緊報案，相關單位搶修中，維持單向通行至今天中午；大溪區另有多起零星災情，包括台七線九．一公里處，路旁竹林因風雨過大而折腰、占用雙向車道，大溪警分局百吉派出所員警巡邏發現，直接手鋸清除並疏導交通，花費四十多分鐘排除路障。

平鎮區山仔頂林姓父子，昨早七點多，趁雨勢漸緩共乘機車外出，沒想到連人帶車遭強風吹落駁坎旁稻田，機車被爛泥卡住動彈不得，還好平鎮警分局平鎮派出所警員行經，踩著爛泥將機車推出，協助林姓父子脫困。

北橫22.8K至60.8K夜間預警性封閉

桃園市陸上颱風警報於昨天下午五點半解除，八日預防性撤離的大溪區崁津部落一一三人、復興區各里三八四人，在颱風遠離、風雨稍歇後，已陸續返家。

台七線卅二．五公里處近期兩度坍方，颱風期間北橫公路羅浮至西村（廿二．八公里至六十．八公里）路段只出不進，並執行預警性道路封閉，公路總局昨天考量風雨不大，於中午解除警戒，由於坍方處地質仍不穩，每天晚間七點至隔天上午六點，仍維持預警性封閉。

各區零農損 全市一期稻收割完畢

市府農業局指出，全市一期稻作種植面積一三三八五公頃，七、八月進入收成季，稻作均已成熟，為避免颱風造成農作物倒伏，近兩週農友紛紛出動大型機具收割，早在前日就完成九成作業，趁昨天中午風雨趨緩，各區全數收割完畢，此次颱風各區公所也未提報農損。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法