《桃園》撿到颱風假 百貨、量販人潮較平日增3成

2019-08-10

〔記者許倬勛／桃園報導〕利奇馬颱風來襲，桃園市因風勢、雨量預測達標，昨天停止上班上課，不過風雨不如預期，許多民眾紛紛湧入百貨公司、量販店、購物中心、電影院，人潮較平常假日增加三成以上，業者意外賺到颱風財。

北台灣八縣市都宣布昨天停班停課，多場大型戶外演出活動也因颱風取消，但利奇馬「雷聲大雨點小」，市區中午雨勢漸小、風勢也不大，有些區域甚至「無風無雨」，不想悶在家的民眾，索性跑到百貨公司、量販店、電影院等，停車方便又能逛很久。

SOGO中壢店業績增3至4成

太平洋SOGO百貨中壢店表示，昨天專櫃正常於早上十一點營業，超市延後一小時，甫開門即湧進人潮，估計來客數較平常假日多出三成以上，主要為家庭客層，兒童館、化妝品、3C專櫃業績都成長，餐廳、美食街座無虛席，全館業績增加三至四成。

此外，量販店、超市也湧入逛街人潮，由於傳統市場未營業，許多民眾前一天已預先買妥蔬菜防颱，昨天以麵包、鮮奶、熟食等食品賣得較好。

風雨漸緩 電影院見排隊人龍

中壢威尼斯電影院指出，昨天正常營業，早鳥場因仍有風雨還不見人潮，接近中午，風雨漸緩後，售票處開始出現排隊人龍，至少綿延八十公尺，強檔院線片下午兩點多全數賣完，生意比平時好很多。

不過，「颱風假」不見風雨，再度引發民眾放假與不放假的論戰。李姓民眾坦言，平白賺到一天颱風假「真的很爽」，多出不少與家人共度的優閒時光，但換個角度想，政府應更審慎評估放假標準，否則許多公司行號無法營業，損失不少。

衝業績、憂空櫃 櫃姐兩樣情

照常營業的百貨公司、電影院、購物中心等員工則是悲喜兩樣情，有櫃姐為了可衝業績而歡喜，也有人擔心「空櫃」不得不來；對此，中壢SOGO百貨指出，員工颱風假上班以安全為第一考量，百貨業有工作上的需求，上班的員工均依「勞基法」規定辦理，薪水加成或交通費補助皆依照法規，絕無強迫上班的情況。

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