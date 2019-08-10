颱風天偷排廢？ 關西水坑溪變「泡泡河」

2019-08-10

〔記者廖雪茹／關西報導〕新竹縣關西鎮水坑溪八日下午被當地民眾發現覆蓋大量白色泡沫，目測約綿延四、五公里長，並散發一股化學味道，懷疑上游一家科技公司利用颱風天偷排廢水；縣府環保局獲報派員到場檢驗水質PH值（酸鹼值）正常，已在泡沫區和該公司放流口採樣送驗以確認來源，報告約三週後出爐。

環保局統計，這家科技公司多次被查獲違反水污染防治法，累計已罰鍰數十萬元。

關西鎮民說，昨天下午發現大同里水坑溪出現大量白色泡沫，順著狹窄的溪床往下游沖刷，從水源頭到聖母山下約四、五公里長都可看見，現場散發一股像消毒漂白水的化學味道，地方憂心污染會破壞溪流自然生態，立即通報環保局。

某公司有前科 遭民眾懷疑

由於上游一家科技公司過去曾有多次污染的不良紀錄，民眾強烈懷疑又趁颱風天偷排廢水。當地居民說，上月十一日水坑溪也曾出現白泡沫，這次白泡沫更加嚴重，一直到晚上七點多才漸漸不見，昨天凌晨約三點又發現白泡沫，清晨五點多才恢復正常。

環局採樣追查 三週後報告

環保局表示，接獲民眾檢舉後，稽查人員趕到水坑溪，現場檢驗水質，PH值為八點一，屬正常範圍，隨即往上游追查。其中一家化工廠現場無排水，水溝也無異常、無泡沫； 另一家科技公司廠內稽查，採集水樣化驗重金屬和化學需氧量（COD）等項目，將比對分析，確認來源，報告約三週後出爐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法