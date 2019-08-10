竹60線13K土石坍方 尖石公所搶通

2019-08-10

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕利奇馬颱風來襲，新竹縣尖石鄉後山主要幹道竹六十線十三公里處，昨天上午七點多因邊坡土石坍方滑落，佔據路面，交通一度中斷，經鄉公所緊急派工清除，昨午恢復通行。

縣府工務處表示，尖石、五峰兩鄉昨天有五處落石，其中以尖石竹六十線十三公里處最為嚴重，造成雙向交通一度中斷，三十公里處有小落石，三十三公里處則有路樹傾倒；五峰鄉一二二號縣道南清公路三十七點八公里處、四十四點五公里處也有小落石，經公所派工清除及警、民協助搬開石頭，已陸續恢復通行。

國道一號南下竹北路段九十點五公里處，八日深夜則發生一起死亡車禍；國道警方表示，大貨車疑似未注意車前路況，與前方三輛客運發生追撞，駕駛四十一歲鄭姓男子因傷重送醫宣告不治，副駕駛座十七歲彭姓少年顱內出血昏迷中，尚未脫離險境；客運有兩名乘客輕傷，確切的肇事原因國道警方尚在調查釐清中。

而由於利奇馬颱風路徑往北移，暴風圈對北台灣的影響減緩，風雨不如預期大，昨天停班、停課的新竹縣、市民眾賺到一天颱風假，午後人潮湧入巨城購物中心、大遠百等百貨公司及大賣場，櫃位、美食街或特色餐廳和影城都出現排隊人潮，業者大發颱風財，預估營業額比平日增加兩到三成。

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