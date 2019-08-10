文資爭議 彰縣前文化局長告直播台

2019-08-10

〔記者顏宏駿、林良哲／彰化報導〕彰化縣溪州鄉「榮民工廠」被提報為文化資產，今年四月間遭怪手夷平，彰化縣文化局只將大門與圍牆列為歷史建築，提報人前溪州鄉長黃盛祿及前文化局長周馥儀痛斥文化局「都在演戲」，但臉書「拆老屋直播台」卻指「前鄉長、前文化局長才在演戲」，周馥儀認該平台混淆視聽，對該平台版主提告。

「拆老屋直播台」在引述新聞時指稱：「前鄉長前局長都在演戲！還好意思說」，周馥儀及前溪州鄉主秘江昺崙留言要求平台說明，但平台版主沒有理會，還有網友留言挑釁，周馥儀揚言提告，該平台突然「自我下架」，直到昨天中午「再上架」時，首頁已貼出「道歉啟事」。

該平台表示，向來都以戲謔的語氣關注文化資產保存議題，期望透過此方式吸引大眾關注文化資產保存議題，今造成當事人困擾，感到抱歉，以後自當深刻檢討。

周馥儀表示，她與許多夥伴常遭「拆老屋直播台」等匿名臉書粉絲頁影射、抹黑，這些訊息似是而非，讓一些有心從事文化工作的人備感困擾。這些匿名臉書粉絲頁常用抹黑、不實言論，自我標榜為文資保存，以激化的言論帶風向，她不希望惡質的網路文化繼續下去，昨天到彰化警局提告。

同為受害人的縣議員黃盛祿表示，暫時不會提告，不希望該台淪為特定人或政黨的打手，顛倒是非。

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