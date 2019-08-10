和美擬劃400停車格 年底開始收費

2019-08-10

〔記者湯世名／彰化報導〕自二○一七年一月開始，彰化市、員林市、鹿港鎮開始實施路邊停車收費，今年年底和美鎮也將實施。收費政策雖為政府增加收入，但彰化市、員林市與鹿港鎮路邊違規停車仍十分嚴重，今年一到七月警方拖吊違停車輛近二萬輛次，縣府也規劃增加路邊收費停車格及停車場，來改善違規停車亂象。

3市鎮路邊停車收費 違停仍嚴重

彰化縣警局交通隊指出，彰化市、員林市與鹿港鎮已實施路邊停車收費，目前彰化市有上千個路邊收費停車格，員林市有近千個，鹿港鎮近六百個，雖有助於增加車輛周轉率，惟停車格數量仍不敷使用，路邊違規停車情形仍嚴重。

交通隊以實施常態性路邊停車收費的彰化市、員林市為例（鹿港為假日實施路邊停車收費），從今年一至七月，彰化市因路邊違規停車被逕行舉發、拖吊件數高達近萬件，員林市也有七千多件，鹿港有數千件，在停車位不足下，儘管警方強力取締，違規停車情形仍屢見不鮮。

新建停車場 縣府促警方加強拖吊

縣府工務處長林漢斌表示，彰化市、員林市與鹿港鎮路邊違規停車十分嚴重，許多車主心存僥倖，鑽巷弄違規停車，除了要求警方加強拖吊違停、規劃增加路邊收費停車格之外，路外停車場設置也很重要，彰化市已規劃三處路外停車場，預計最快二○二一年完工啟用，可望增加一千個停車格，另將輔導民間業者興設停車場，對解決停車位不足與改善違停大有助益。

和美鎮彰美、道周等路段規劃收費

至於今年年底可望成為全縣第四個實施路邊停車收費的和美鎮，鎮公所規劃將彰美路、道周路、鹿和路、仁愛路與部分學校周邊道路路邊停車格實施收費，相關路段收費停車格預計有三、四百格，預期可帶動車輛周轉率與活絡商機。

和美鎮長阮厚爵表示，以和美鎮彰美路五、六段為例，長約一點五至二公里路段沿線商家密集，兩側道路路邊停車格常停滿車輛，不少車輛一停就是一整天，甚至有居民把停車格當作自家停車位長期佔用，影響多數人的權益，車輛周轉率低，更讓原本要上門購物的消費者，因找不到停車位而卻步，因此有必要實施路邊停車收費，收費金額應也是每小時二十元。

此外，北斗鎮中華路等停車熱點沿線商家密集，工務處研擬為下一個納入路邊停車收費重點鄉鎮，將與北斗鎮公所近一步聯繫、溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法