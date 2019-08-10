南投農耕士開缺3人 月薪約37K

2019-08-10

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕為改善南投縣農業缺工問題，南投縣農業耕新團號召三十名農耕士，一團三十名，今年離職三人，要增補三人，負責該計畫的中寮鄉農會號召滿十八歲有機車駕照者加入，打出工資加政府獎勵金每月三十七K以上，享勞健團保和勞退提撥六％，希望儘快補足農耕士名額。

開辦3年 農耕士離職率大降

邁入第三年的「改善農業缺工措施計畫」，由中寮鄉農會統籌南投縣農業耕新團農耕士調派工作，前年七月第一年開辦時，報名完舉辦勞安講習時走掉十個人，經過兩年的磨合，農耕士逐漸適應農務工作，離職率大降，今年只有三人離職，因此中寮鄉農會在臉書徵三名農耕士。

中寮鄉農會強調，工資加中央獎勵金補貼每月三萬七千四百元以上，派工地點在南投縣內，每月平均配合調度派工廿二天，工作類型視缺工農場作物而定，例如：施肥、除草、採收、剪枝…，享有勞健保團保，勞退提撥六%。

除工資外 農委會發獎勵金、交通補助

中寮鄉農會總幹事林裕堂說，工資部分農會先與需工農場主人談定，有技術性的工作類型，工資比較高，一天約一千八百元到二千元，除草、噴藥則在二千元以上，較無技術性的工作，最低一天也有一千元到一千二百元。

除農場主人給付的工資外，農委會還有獎勵金、交通費補助，獎勵金每小時補助五十元，一天工作八小時就補助四百元；交通費一天補助一百元，兩者補助最高達一萬一千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法