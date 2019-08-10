全台最美花蓮棒球場 啟用第2天就漏水

2019-08-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府斥資八千七百多萬元，重新翻修縣立德興棒球場設施，並配合中華職棒七場賽事於七日正式啟用，但職棒才剛開打第二天，八日當晚內野觀眾席頂棚卻遇雨「漏水」，外頭雨勢雖不大，但嘩啦啦的雨水竟沿著柱子傾瀉而下，漫淹在階梯間，讓球迷相當傻眼！縣府教育處昨表示，頂棚未在此次翻修工項中，但因確實有漏水情形，已請廠商儘快協助處理。

斥資8千7百萬元重新整建

德興棒球場因球場設施老舊，四年前被體育署評鑑為C級球場，挨批不符合職業賽事需求，經縣府向中央爭取經費補助整建，球場大改造後在八月煥然一新，搭配後方青山藍天，還被稱作是「全台最美棒球場」。

觀眾席頂棚漏水 宛如小瀑布

中職八日晚上在花蓮棒球場舉行第二場賽事，由富邦悍將對戰統一獅，但受颱風利奇馬影響，一度因風雨暫停，最終獅隊還是以七比六擊退悍將。未料，坐在內野觀眾席的球迷卻發現，外頭雨勢雖不大，但頂棚卻不斷漏水，自圓柱湧出的雨水大量流到座位區，宛如「小瀑布」，全程以手機錄下。

李姓球迷說，縣府花大錢整修，雖升級球場設施，屋頂卻抵不住雨勢「沒防水」，讓人有點失望，頂棚的功能應該是夏可遮陽、冬可擋雨，未料才剛啟用就經不住下雨考驗，現在僅希望縣府能夠儘快修繕，讓球迷能安心觀看後續賽事。

縣府：頂棚未在翻修工項

縣府教育處體育保健科長白鴻儀說，棒球場在中職賽前優化，主要針對設置新室內牛棚，看台觀眾座椅也全數更新，並將球場紅土草皮重新整理，另增加輪椅觀眾席與新設無障礙電梯等，因頂棚未在此次工項中，雨後確實發現漏水問題，目前已請廠商協助處理，並會再重新盤點檢查所有設施。

將儘快處理 檢查所有設施

廠商工程人員昨天爬上頂棚進行檢查，發現在膜結構頂棚的鋼骨匯集處，除有裂縫外，也清出多顆塞在縫內的陳年棒球，懷疑恐是漏水原因之一，但後續仍有待測試，盡快找出真正原因。

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