風雨不大 宜蘭氣象站：雪山山脈保護有功

2019-08-10

〔記者林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕利奇馬颱風風雨不如預期，宜蘭昨雖偶有陣雨，但太陽也不時露臉，鐵、公路交通，國道與市區客運也都恢復正常行駛；宜蘭氣象站主任陳高鋤指出，除了颱風路徑北偏，利奇馬西南象限雲系結構也不紮實，加上雪山山脈保護有功，宜蘭風雨才不大。

利奇馬颱風宜蘭截至昨晚，平地累積雨量約一百毫米，山區約兩百毫米，比預估的平地二百到四百、山區四百到六百毫米少很多；陳高鋤說，颱風路徑稍微北偏，且原先預估抵台時七級暴風半徑兩百八十公里，但颱風在東北方，影響宜蘭的西南象限暴風半徑僅兩百二十公里，程度差很多。

陳高鋤表示，颱風是逆時針旋轉，雪山山脈阻擋西北方的雲雨有功，保護位於山脈東南邊的宜蘭，也是風雨比預期少的原因。

宜蘭縣昨日幾無風雨，各地未傳災情，各醫院部分門診下午恢復正常看診；各地疏散安置的六十一人，也陸續返家，全縣三千多戶停電也是前天地震造成，與颱風沒有關聯。縣長林姿妙昨上午仍坐鎮災害應變中心，會議結束趕往員山鄉與冬山鄉，關心正值盛產的紅心芭樂及文旦柚；縣府農業處表示，這次颱風未造成農損。

蘭陽溪底便橋仍封閉

颱風「利奇馬」一度造成宜蘭交通停擺，宜五十一線大同鄉土場往樂水方向的蘭陽溪底便橋，被洪流沖毀，現仍封閉（見圖，記者張議晨翻攝）。國道客運昨中午前停駛，要趕回台北民眾，只能多花三至四倍價格，與其他民眾共乘計程車北上；但在下午一時前，國道客運都恢復路線營運。

另，省道台七線（明池至棲蘭）、台七甲線（棲蘭至思源埡口）、台九線北宜公路，原實施預警性封路，也在昨天上午八時開放正常通行。

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