吹蕯克斯風突心肌梗塞 險進鬼門關

2019-08-09

記者陳鳳麗／南投報導

黃金時間搶救回一命！業餘薩克斯風樂團演出時，一名63歲的林姓團員急性心肌梗塞導致心律不整突倒地，所幸消防救護人員緊急以心臟按摩加上電擊器電擊，林男在到院前恢復心跳血壓；但檢查發現其心血管完全性阻塞，佑民醫院心臟內科醫師經兩次心導管手術才終於打通阻塞血管，目前林男恢復狀況良好。

心臟按摩+電擊急救不輟

63歲林姓男子是在3日晚間與樂團公益演出時，演奏到一半突然倒地，草屯消防分隊隊員陳俊傑、洪邵筠及替代役男楊博宇，立即以心臟按摩加上兩次傻瓜電擊器電擊，送到草屯鎮佑民醫院急診室時，所幸已恢復心跳和血壓。

佑民醫院急診室發現林男是急性心肌梗塞發作，擔心引發心因性猝死，馬上由心臟內科主任李政良和醫師高敏恆接手進行心導管手術。

林男的心血管嚴重阻塞，第一次心導管手術，擔心太長時間的手術林男無法承受，因此隔兩天再進行第二次手術，改從側支血管反向繞道進行，經3個半小時的手術終於打通其阻塞的心血管。

兩次心導管手術救活

心臟內科醫師高敏恆表示，林先生是三高患者，10年前就做過心導管手術，而此次急性心肌梗塞造成心律不整，而心因性猝死9成皆因心律不整，幸虧消防救護人員急救得宜，是恢復心律最大關鍵。

佑民急診室主任王斯弘也說，林先生有團員和消防救護人員為他進行急救，到院後急診室和心臟內科醫師接手，形成一條生命鏈，才保住林先生的性命。但他未來出院後，必須長期服用抗凝血和抗血小板藥物，且要定期回診，更要改變飲食和作息，才能預防再次發作。

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