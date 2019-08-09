2萬封「死信活投」 退休郵差丁滄源獲選模範爸

2019-08-09

〔記者林國賢、詹士弘／雲林報導〕昨天父親節，台西公所表揚十五位模範父親，其中國片「海角七號」郵差「茂伯」原型丁滄源也當選模範父親，開心受獎。

海角七號郵差「茂伯」原型

七十六歲丁滄源在台西擔任郵差四十年，成功完成二萬多封「死信活投」，二○○八年他投遞一封來自日本、地址「台南州虎尾郡海口庄海口145-1號」的信件，雖是日治時期地址，收件人也已往生，丁滄源花費三天時間成功送信給收件人後代，死信活投故事成為導演魏德聖拍攝「海角七號」靈感來源，劇中郵差茂伯角色就是以丁滄源為原型。

堅持「每封信都是一個約會」

丁滄源說，「每封信都是一個約會」，必須全力完成，這是他的工作理念，即使早期是騎著腳踏車送信，他仍完成所有信件遞送，四十年間完成二萬多封的「死信活投」，工作理念也延伸到生活信念，幫助人讓他很快樂，很榮幸獲選模範父親。

助鄰找回離家出走女兒

丁滄源育有一男四女，兒子克紹箕裘擔任郵差，丁滄源退休後到安西府等廟宇擔任志工，七年前幫助鄰居找回離家出走五年女兒，趕在鄰居出殯前回家祭拜，完成鄰居遺願，在地方傳為美談。

台西鄉長林芬瑩表示，父親是全家重要依靠，父親總是默默付出，是最平凡的不平凡英雄，公所今年以禮券替代禮物，讓模範父親能買自己最喜歡的父親節禮物。

另外，雲林縣長張麗善準備小方巾，一早前往縣府各局處、警察局、消防局發放給員工，希望讓父親們擦去辛苦工作留下的汗水，祝福他們父親節快樂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法