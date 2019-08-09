突襲「五股垃圾山」 侯友宜帶隊拆除

2019-08-09

〔記者陳心瑜／新北報導〕位於新北市五股區新五路二段的「五股垃圾山」，長期遭業者違法佔用、傾倒廢土，嚴重威脅公共安全和破壞環境，市長侯友宜已多次點名、視察，宣示公權力不容挑戰。他昨率領公安小組前往突襲檢查，督軍拆除佔用國有地及污染環境的一處貯油場、一處貨櫃堆置場，宣示「一定消滅五股垃圾山的所有非法行為」。

業者佔用國有地還污染環境

侯友宜率領環保、警察、消防、工務、拆除大隊等單位到五股垃圾山執行強制拆除作業，市議員陳明義到場支持鐵腕執法，公安稽查小組表示，已清查佔用國有地的十一家業者，拆除分兩階段，其餘九家將於第二階段拆除。

貯油場及貨櫃堆置場遭拆

公安小組說，鑫發油行公司佔用國有地，現場貯存燃料油、重油、廢棄油，違反水污染防治法、區域計畫法，貯存的燃料油（重油）約二十公秉，未設置防溢堤，違反水污染防治法，已依法告發。

公安小組表示，八月二日稽查時就已告發，限期八月五日前自行拆除，但業者仍未搬遷、改善，因此昨天強制拆除，將要求業者恢復地貌原狀；市府也提出在計畫範圍內輔導業者申請合法使用，改善五股垃圾山環境。

侯友宜表示，市府整頓五股垃圾山的決心不容懷疑，違法業者佔用國有地又違法經營多年，政府不能再視而不見，會逐一盤查、拆除。

「五股垃圾山」因長期缺乏管理，農地被棄置廢棄土，「廢土若全數移除，市府估須花一百億元」，侯友宜要求強力整頓，市府輔導業者有條件就地合法，訂出明年八月完成合法化的落日條款，希望在二○二一年底完成簡易綠美化，開放民眾使用。

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