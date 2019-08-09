海灘邊坡崩塌 高雄市境之南樹岌岌可危

2019-08-09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區海灘邊坡昨天又傳崩塌，離「市境之南樹」僅三、四公尺，岌岌可危，正逢「利奇馬颱風」來襲，且時常有遊客前來參觀「市境之南樹」，高市水利局緊急拉起警示線，禁止人車進入警戒線內，並陸續採取補強措施。

距離僅三、四公尺 水利局拉警戒線

林園區爐濟殿公園旁，長、寬各約十公尺的海灘邊坡昨天陷落海中，「市境之南樹」距離崩塌處僅約三、四公尺，雪上加霜的是，「利奇馬颱風」來襲，可能帶來豪雨及風浪，居民擔心崩塌擴大。

崩塌不斷重演且加劇 疑沙層已掏空

鍾姓居民指出，二○一六年「莫蘭蒂颱風」就曾造成該處大規模崩塌，去年因掏空出現「象鼻岩」奇景，這次崩塌更直逼邊坡步道中線內側，同樣景況不斷重演且加劇，擔心底下沙層已被掏空，走在邊坡步道上，如履薄冰，尤其常有遊客前來觀賞市境之南樹，相當危險。

鍾姓居民說，相關單位每次出現崩塌就拋投消波塊，但數量太少，這一、二個月來豪雨不斷，遇上大漲潮就會加速邊坡侵蝕，希望能找出一勞永逸方法。

水利局：陸續消波塊拋投、補沙

水利局表示，消波塊會因海水沖刷而陷落，今年七月間已進行消波塊拋投作業補強，雖然邊坡崩落，但步道不會有立即性坍塌之虞；高市水利局亦已規劃施作沙腸袋、補沙措施，以便將沙子保留在近海，預計十月間施工。水利局人員用警示線拉出警戒範圍，禁止人車進入，也呼籲民眾颱風期間不要靠近海域，以免發生危險。

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