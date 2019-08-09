小林重建10週年 族人回家追思

2019-08-09

〔記者蘇福男／甲仙報導〕莫拉克颱風（八八風災）發生至今屆滿十週年，當時慘遭土石流滅村的倖存小林人，昨重返甲仙五里埔小林社區團聚，族人吟唱古謠追思先人，並前往紀念公園為逝去親人插上百合花。

旅外族人五里埔團聚

小林村莫拉克重建十週年「一起回家，好嗎？」紀念活動，昨下午在五里埔小林社區活動中心舉辦，分居杉林大愛園區、日光小林社區和旅居外地的小林人，都趕回五里埔小林社區團聚，小林國小學童和大滿舞團以吟唱古謠追思先人，隨後前往小林紀念公園為逝去的親人插上百合花，晚上則在小林社區辦桌，邀請三村居民與旅外族人聚餐。

獻花、吟唱古謠追思先人

行政院副院長陳其邁、前總統馬英九、前行政院長劉兆玄等人均出席小林紀念活動。陳其邁回憶說，八八風災當時他載大批物資路經六龜寶來大街，有位阿伯好奇問他：「你是載屍袋來嗎？」至今每次來到小林他都會起雞皮疙瘩，情緒激動，久久不能自已。陳其邁說，看到大武壠的大滿舞團很感動，小林人從這麼大的災難一路走來，小林的重生、重建是個激勵的故事，不僅激勵了高雄人，也激勵了台灣人，小林人教會了我們如何敬天愛民，面對極端氣候怎麼學會謙虛，當鄉親有困難不分藍綠攜手合作，小林這個名字台灣人永遠不會忘記。

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