桃園133公頃污染農地 目標後年底解除列管

2019-08-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市去年決算報告出爐，其中農地污染控制場址部分，桃園市場址筆數達一二六七筆為全國最高，場址面積達一四○．五公頃，佔全國污染農地四成，僅次於彰化縣，為全國第二，市議員林正峰批評，市府發展工業同時並未兼顧環保，未來招商應以無污染高科技工業為主；市府環保局表示，歷年列管農地約三四一公頃，截至七月底已完成二○八公頃控制場址解除列管，是全國解列最多的縣市。目前列管農地約一三三公頃，環保局正進行二期農地改善計畫，預定於二○二一年底全數完成整治解除列管。

環保局公關室主任井長瑞表示，早期小型工廠林立，當時工廠排水大都借道灌溉溝渠，由於灌排沒有分離，農田長期以來引用工業排放水，造成土壤金屬累積，這也是桃園農地污染控制場址居高不下主因。

已完成208公頃解列 全國最多

井長瑞也提到，環保署自二○一一年起擴大調查全國農地污染情形，經統計桃園市歷年列管農地約三四一公頃，截至七月底已完成二○八公頃控制場址解列，桃園也是全國解列最多的縣市，目前列管農地約一三三公頃，至於審計處一四○．五公頃則是六月廿四日資料。

林正峰表示，桃園審計處去年決算報告出爐，對於桃園市政府積極招商，廣納卅二個報編工業區，工業產值二．九兆元，已經連續十二年全台排名第一，但付出的卻是生態浩劫，另台大教授張尊國調查結果，桃園市轄內富林溪、老街溪、新街溪、埔心溪、樹林溪等中上游全是工業區，在工業廢水不斷排放情況下，桃園長達四十公里海岸線全部淪陷，重金屬更透過農漁產品擴散至食物鏈中。

報告也指出，桃園市政府近年來陸續公告新街溪、埔心溪、南崁溪流域為總量管制區，管制銅、鋅、鎳、總鉻、六價鉻、鎘等六項重金屬，但違規工廠偷排情形仍然無法制止，對周邊農地影響深遠。

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