竹市焚化廠拚延役 調漲垃圾代處理費

2019-08-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市議會昨天審議市府環保局所提「代清除處理廢棄物自治條例」修正案，經表決，通過國民黨團所提修正版本，調高各類垃圾代處理收費標準。

自治條例修正案 通過國民黨團版本

議長許修睿表示，高熱值廢棄物會損害焚化爐，為搶救瀕臨除役的新竹市焚化廠，避免萬一停擺引爆垃圾危機，因此提高外縣市與以高熱值廢棄物居多的竹科廢棄物收費，透過「以價制量」延長焚化廠使用壽命，但會中有做成決議，環保局應在半年後提出效益報告，未來如有窒礙難行或需要調整之處仍可檢討修正。

環局半年後應提效益報告檢討

根據新收費標準，新竹市廢棄物漲幅約廿一％到八十一％。低熱值每公噸兩千元，高熱值每公噸三千元，現行收費標準則是不分高、低熱值，每公噸一千六百五十元。

以價制量 四項收費標準調高

新竹科學園區和外縣市廢棄物，不分高、低熱值，一律採高熱值收費，竹科每公噸四千元，與現行每公噸兩千五百元相比，調漲約六十％。

竹科與外縣市 均採高熱值收費

至於外縣市廢棄物，更大幅調漲，現行一般廢棄物每公噸一千九百元、一般事業廢棄物每公噸兩千五百元，新收費標準則一律每公噸四千五百元，分別調漲約一百三十七％、八十％。

環保局表示，焚化廠還不到兩年就將屆滿除役年限，除已向中央爭取九億元更新設備以延役運轉，這次提案修法，希望調高收費以減少外縣市和高熱值廢棄物進廠，延長焚化廠壽命。

依環保局所提修正版本，科學園區與新竹市廢棄物相同收費標準，低熱值二千二百元、高熱值四千元，國民黨版本則認為竹科廢棄物其實以高熱值居多，為以價制量，將它與新竹市廢棄物分離收費，且一律以高熱值收費，每公噸四千元。外縣市廢棄物也不分低、高熱值，一律以高熱值收費，每公噸四千五百元。

新竹市廢棄物收費則是低熱值每公噸兩千元，高熱值每公噸三千元，分別比環保局版本便宜二百元、一千元。出席議員最後經舉手表決，以十六票贊成、十二票反對通過國民黨版本。

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