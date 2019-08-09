颱風來襲 彰縣進行排水清淤

2019-08-09

〔記者顏宏駿、謝介裕／綜合報導〕利奇馬颱風來襲，彰化縣各級首長展開防颱總動員，不少鄉鎮皆發現垃圾堵塞排水溝是市區淹水元凶，急調人力進行清淤工作。

溪湖鎮長黃瑞珠昨天到市區多個易淹水地點視察，發現大公十街地排水溝因長年的垃圾阻塞行程死水溝。黃瑞珠表示，大公十街排水疏通工程已上網發包，但颱風將要來襲，必須立刻透過人力清淤，以解燃眉之急。

同樣的問題也發生在埔鹽鄉埔鹽排水（外崙腳橋下游段），彰化縣長王惠美特別到這裡視察。王惠美說，埔鹽排水是埔鹽鄉最重要的排水系統之一，因為排水護岸老舊下陷，雨量如果太多、垃圾堆積，大水就會淹到路面上，只好先動用款項來修繕，而整條埔鹽排水整治的部分，未來則會再提報中央，做逐步的區域排水治理。

王惠美表示，彰化縣總計有二百多條的排水系統，維護的經費一年就需要一億元，埔鹽排水先針對比較緊急的區段，先做修補的工作，改善長度約一四二．八公尺，經費六百五十萬元，以保障民眾的安全。

另外，玉山國家公園管理處會同玉警隊，八日前往玉山園區張貼颱風訊息，提醒山友注意颱風動向並勸導山友不要冒險登山，山友也都十分配合，除屬於長程登山路線的七隊、三十人，無法立即下山須就地避難外，其餘十八隊、五十三位山友已陸續下山。

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