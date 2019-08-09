竹山太極峽谷天梯 即起封園整建

2019-08-09

〔記者謝介裕／南投報導〕國內天梯鼻祖南投縣竹山太極峽谷天梯，從二○○九年正式啟用以來，因園區對外聯繫道路受損及步道、護欄等公共設施老舊，近幾年遊客人數大幅下滑，亟待整建改善，加上利奇馬颱風逼近，南投縣政府公告即日起將封園至十二月三十一日止，呼籲遊客配合，以免衍生不必要的意外。

全國首座天梯 聯外道等設施老舊

俗稱「天梯」的梯子吊橋，座落於竹山鎮大鞍里太極峽谷，許多景觀形成的背後卻與地震、颱風有關，如「石時鐘」就是九二一大地震造成峭壁凹陷呈現時鐘狀；而「飛來石」則是二○○一年桃芝風災後，重達數百噸的巨石遭洪水引發的土石流從上游往下推動，卡在玉福吊橋下陡峭山壁形成的奇觀。

此外，「人面石」、「魚骨身」等景觀，也都與河水長期沖刷有一定關聯性，儘管使得遊憩內容更加豐富、多元，但卻也曝露出地質脆弱的一面。

縣府觀光處表示，最近審計部在「中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」中，指二○○七至二○一八年間，全台各地設置的天梯、天空步道、天空走廊及吊橋，總共有十三座，其中，太極峽谷天梯遊客數由二○一一年的巔峰二十五萬餘人次，下降至二○一七年的七萬人次，降幅近七十％。

遊客數嚴重下降 盼整修挽回人潮

該處對此報告十分重視並深入研究，發現太極峽谷天梯園區包括步道、護欄、花架、涼亭等設施，均已十分老舊，影響園區在觀光市場的競爭力，遂決定封園進行大規模修建，屆時完工，除可提供民眾更優質的旅遊安全及品質，也期盼達到挽回天梯觀光人潮目的。

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