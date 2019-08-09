「溪頭」加油站變露營地 警拉封鎖線禁入

2019-08-09

〔記者謝介裕／溪頭報導〕中油直營的南投縣溪頭加油站，今年暑假以來，遭露營族亂入淪為露營區，潛藏火警爆炸危機，令地方民眾惶惶不安，經本報七月二十一日披露後，警方除豎立禁止露營、炊煮警示牌，以及下班後在站區拉上封鎖線外，也加強稽查、巡邏，避免加油站露營亂象重演。

暑假以來 打烊後屢遭露營族入侵

繼橫躺族、雨傘族後，避暑勝地溪頭在暑假又出現「露營族」怪象，每天下午六時，溪頭加油站打烊及員工下班後，經常可見一台接著一台的露營車，罔顧「禁止停車」、「嚴禁煙火」等標語及公告，直接將車開進加油站內停靠，並視為露營區般開始將車內的桌椅及相關食材搬下車，一邊談天說地、一邊泡茶或煮東西吃，令人為其安全捏一把冷汗。

站方人員道德勸說 露營族不理會

中油溪頭加油站緊鄰溪頭自然教育園區，雖然園區設有合法露營區，但因租用一頂露營帳一天六百元，每輛露營車一天的泊車費也是六百元，部分遊客為了節省一千二百元開銷，才會趁加油站下午六時打烊後，闖入站區露營，加油站人員雖然道德勸說，但遊客往往陽奉陰違，一見員工全部下班，便又肆意妄為，令人防不勝防﹗

商家勸導加油站炊煮危險 反被嗆

溪頭商店街店家說，在加油站炊煮是件很危險的事，他們也曾向遊客勸導，但效果有限，還被遊客反嗆：「加油站又不是你們家開的，不要多管閒事」，令店家也十分無奈。

媒體披露 警方排班巡邏已不復見

經本報披露該露營族亂象後，警方及中油也意識到問題的嚴重性，每天加油站人員下班時，即在站區拉起封鎖線，讓車輛無法進入，警方則排班加強巡邏，迄今半個月來，露營族違規露營情況已不復見，顯然已達到遏阻效果，溪頭商家及社區居民希望警方及中油能持之以恆，以免露營亂象死灰復燃。

警方：違規闖入加油站 從嚴究辦

警方也呼籲愛好露營的民眾不要心存僥倖，一旦違規闖入加油站露營事證明確，將依公共危險罪嫌從嚴究辦。

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