《防颱》花蓮紅面鴨FUN暑假 提前閉幕

2019-08-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕受到颱風利奇馬影響，花蓮縣政府昨上午十時開設一級災害應變中心，為慎防強風豪雨，陸續取消縣內多項活動，花蓮紅面鴨FUN暑假活動原定開放至八月十一日，因考量遊客安全提早「收鴨」，解除陸警後不再恢復展演，活動提前閉幕；知卡宣綠森林親水公園今起則暫時閉園，開放時間將另行公告，花蓮林區管理處所轄園區也同步休園。縣府昨晚宣布，今日正常上班、上課。

花蓮今日正常上班、上課

花蓮各鄉鎮市昨陸續投入防颱工作，港區漁船全數入港，賞鯨業者也暫停所有遊程，縣府觀光處考量遊客安全及展品設備維護，一早就取消「花蓮紅面鴨FUN暑假」所有活動及演出場次，將潭面十隻六尺高大鴨、五隻四尺高的小鴨公仔全數洩氣，並拆除所有設備防颱。

觀光處長唐玉書說，颱風利奇馬在發布陸上颱風警報後，為做好防颱措施及考量遊客安全，原訂八月十一日閉幕的「花蓮紅面鴨FUN暑假」活動，已於昨日結束所有展出，活動提前閉幕。

知卡宣綠森林親水公園 暫關閉

另外，受到縣民廣大迴響的「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」，因昨天花蓮尚未出現風雨，園區仍照常營運，直至下午陸續出現間歇性大雨，縣府農業處公告，今起全園區暫時關閉，待陸上颱風警報解除後，視狀況重新開放，並另行宣布開放時間。

花蓮林管處所轄園區 也休園

花蓮林管處所轄佐倉步道館、池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態館發佈陸上颱風警戒，今起也休園，呼籲遊客勿肆意闖入。

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